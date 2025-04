Test probante per la Pianese che affronta la Ternana al “Liberati”. Formisano: “Ci aspetta una montagna da scalare”

Le zebrette sfideranno i rossoverdi, al secondo posto in classifica, nel penultimo turno di campionato in una sfida che profuma di playoff

Pasquetta al “Libero Liberati” di Terni per la Pianese, che lunedì prossimo, 21 aprile, affronterà la Ternana nel 37esimo e penultimo turno del campionato di Serie C. Le zebrette sfideranno una delle squadre più competitive di tutto il Girone B: le Fere si trovano a quota 70 punti in classifica (di cui oltre la metà raccolti tra le mura amiche) e, fino alla matematica promozione in Serie B dei liguri, erano state le uniche in grado di tenere il passo della capolista Virtus Entella. A dirigere l’incontro, con calcio d’inizio programmato alle 15.00 in contemporanea su tutti i campi del Girone B, sarà il signor Riccardo Tropiano di Bari. Con lui, gli assistenti Vincenzo Russo (sezione di Nichelino) e Sebastian Petrov (Roma 1), mentre il quarto ufficiale designato è Giuseppe Morello della sezione di Tivoli.

A presentare la partita in casa Pianese, come di consueto, è stato il tecnico Alessandro Formisano: “L’euforia per il successo contro il Pineto e la matematica qualificazione ai playoff è stata tanta, ma, passata quella, è il lavoro quotidiano che torna a essere protagonista – ha dichiarato l’allenatore parlando del momento attuale a Piancastagnaio –. La nostra etica del lavoro non dovrà venir meno fino all’ultimo giorno di questa stagione. Siamo enormemente soddisfatti: è il raggiungimento di un obiettivo che ci riempie d’orgoglio e che dà senso a tanti sacrifici. Soprattutto, dimostra che se credi in ciò che fai, e se lo meriti, alla fine i risultati arrivano. Noi ce lo siamo meritati: i ragazzi, la società, tutti quanti. Quindi ci godiamo questo traguardo. Tuttavia, adesso siamo lì e vogliamo provare a giocarci le nostre chance”.

“Un altro, e ultimo, mini-obiettivo per noi può essere pensare di giocare il primo turno dei playoff qui a Piancastagnaio – ha aggiunto il mister – ma dobbiamo essere realisti e sapere che non dipende soltanto da noi. Negli ultimi due turni ci aspettano partite a dir poco complesse, ma che ci possono avvicinare alla post-season in maniera più consapevole. Noi ci proveremo, ma il tentativo deve essere compatibile con l’arrivare bene ai playoff. Non dobbiamo spingere troppo sull’acceleratore, se questo significa stressare eccessivamente i calciatori. Serve quindi trovare il giusto punto di equilibrio tra il provarci e il riuscirci”. “Stiamo parlando di una squadra di livello assoluto – ha continuato Formisano parlando dei prossimi avversari – e probabilmente la più forte del campionato per individualità se si guarda all’organico. Da parte nostra c’è la consapevolezza che, se vorremo anche solo minimamente impensierirli, dovremo essere compatti, umili e organizzati. Ci aspetta una montagna da scalare”.

L’articolo Test probante per la Pianese che affronta la Ternana al “Liberati”. Formisano: “Ci aspetta una montagna da scalare” proviene da U.S. Pianese.