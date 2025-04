Ternana-Pianese, biglietti di nuovo in vendita. Attivi anche i rimborsi

I biglietti già emessi restano validi anche per il recupero di domani

L’US Pianese ricorda che i biglietti emessi per la partita Ternana-Pianese, originariamente in programma ieri, restano validi anche per il recupero programmato per domani, mercoledì 23 aprile alle ore 18:00. È stata inoltre riaperta la vendita, con le stesse modalità comunicate in precedenza, che per il settore ospiti resterà attiva fino alle ore 19:00 di stasera.

Si informa altresì che i tifosi che avessero acquistato il tagliando (online o nei punti vendita autorizzati) e non potessero recarsi domani allo stadio “Libero Liberati” potranno chiedere il rimborso del ticket. Sarà possibile richiederlo a partire dalle ore 16:30 di oggi fino alle ore 16:30 di domani 23 aprile al seguente link:

https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi

Verrà rimborsato il prezzo del biglietto escluse le commissioni di servizio.

