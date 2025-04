Il centrocampista è tornato sulla vittoria contro il Pineto e ha guardato all’impegno di lunedì al “Libero Liberati”

Il raggiungimento del traguardo playoff ha certificato una volta di più il grande campionato della Pianese, che in queste ultime due partite della stagione regolare vuole provare a lottarsi anche una posizione che consenta di scendere in campo al primo turno tra le mura amiche dello stadio Comunale. Un obiettivo al quale la squadra crede fortemente, come ribadito anche da Francesco Proietto: “La partita con il Pineto ci ha lasciato sensazioni sicuramente positive. Abbiamo ottenuto un risultato netto conquistandoci i playoff, un obiettivo che abbiamo avuto la bravura di costruirci nel corso della stagione. È stata una bellissima giornata, non solo per tutti noi ma anche per i tifosi. Ora – spiega il centrocampista bianconero – vogliamo continuare così, e in queste due partite restanti faremo il possibile per arrivare a giocare il primo turno in casa, sarebbe la ciliegina sulla torta di questa stagione”. All’orizzonte c’è la complicata trasferta di Terni contro la seconda forza del campionato: “Andremo lì consapevoli della nostra forza, con entusiasmo, e cercheremo di raccogliere quanti più punti possibili per continuare a cavalcare questo sogno”.

Alla sua prima annata tra i professionisti, Proietto ha dimostrato tutto il suo valore: “Ero sicuro che avremmo portato a termine un grande campionato. I playoff sono stati una cosa in più che però gratifica tutto quanto il lavoro fatto dal gruppo. Anche a livello personale credo di aver disputato un’ottima stagione, ma è stata l’unità d’intenti che si è venuta a creare tra di noi a renderla possibile. Quando si lavora bene come squadra è normale che anche il singolo ne tragga beneficio”.

L’articolo A Terni l’ultima trasferta della stagione regolare, Proietto: “Faremo il possibile per conquistare altri punti” proviene da U.S. Pianese.