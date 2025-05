Stagione da incorniciare per la Pianese, la soddisfazione del presidente Sani: “Da Cenerentola a rivelazione”

Il numero uno delle zebrette spinge la squadra verso i playoff: “Andremo a Pineto per giocarcela”

La stagione regolare si è conclusa e anche il presidente della Pianese, Maurizio Sani, ha voluto tracciare un bilancio estremamente positivo del campionato, esprimendo grande soddisfazione per i risultati raggiunti dalla squadra. “Malgrado la sconfitta, quella di domenica scorsa contro l’Arezzo è stata una vera festa per la Pianese – ha dichiarato Sani –. Uno stadio così pieno non si era mai visto. Dovevamo essere la cenerentola del girone, eppure ci siamo riusciti a salvare due mesi prima che finisse il campionato”. “Sono molto contento della squadra – ha aggiunto –. Il Direttore Sportivo Francesco Cangi ha fatto un grandissimo lavoro ed è stato riconfermato. Nella seconda parte di stagione siamo riusciti a fare ancora più punti, questa non è fortuna ma capacità delle persone che ho intorno. Adesso andremo a Pineto a giocarci i playoff e vedremo come andrà”. Il presidente conclude dando uno sguardo al futuro: “Io sono tranquillo perché questa società è condotta da un’azienda importante come la Stosa. Abbiamo abituato molto bene la gente, ripetersi è difficile ma faremo dei sacrifici per provare a riconfermarsi”.

