La Pianese va a Pineto per continuare a sognare. Formisano: “Giochiamocela con fame e spensieratezza”

La Pianese non vuole smettere di sognare, e soprattutto non vuole ancora chiudere la propria stagione. Domani, domenica 4 maggio, le zebrette affronteranno in trasferta il Pineto nel primo turno dei playoff, con un solo risultato a disposizione per conquistare l’accesso al secondo turno. A dirigere l’incontro, in programma alle 20:00 al “Pavone-Mariani”, sarà il signor Francesco Zago della sezione di Conegliano; Luca Landoni (Trento) e Andrea Pasqualetto (Aprilia) saranno i suoi assistenti, mentre Domenico Castellone di Napoli è il IV ufficiale designato. Al Var, previsto come da regolamento in tutti gli incroci playoff, ci sarà Federico Dionisi dell’Aquila, con Gabriele Sacchi di Macerata come Avar (Assistant Video Assistant Referee).

“Affrontare i playoff è una sfida diversa da una normale gara di campionato”. Parte da qui Alessandro Formisano, allenatore della squadra amiatina, nel presentare la prossima sfida dei suoi ragazzi. “Nella mia carriera mi sono trovato più volte faccia a faccia con la post season e so l’impegno che comporta, sia a livello tattico che emotivo – spiega il tecnico –. Sono sicuro che la partita ci riserverà mille emozioni, perché si sfideranno due ottime squadre che si sono meritate sul campo questo traguardo. Noi vogliamo godercela con la spensieratezza e la fame che ci hanno portato fin qui, perché adesso che ci siamo vogliamo raggiungere il risultato”.

Il mister bianconero poi aggiunge: “Sono orgoglioso di far parte della Pianese in questo momento, ora che per la prima volta nella sua storia disputerà i playoff per andare in Serie B. Fin dal primo giorno siamo stati accolti da questo territorio con un affetto e un entusiasmo straordinari, e noi abbiamo il dovere di sdebitarci di tutto questo amore ricevuto”. “Ho detto ai ragazzi che sarà tutta un’altra partita rispetto a quella di campionato di venti giorni fa – prosegue –. Loro avranno un approccio totalmente diverso, forti anche del fatto di avere due risultati su tre a disposizione. So cosa significa, ma so anche che può essere un’arma a doppio taglio. Sarà un’altalena di emozioni. Loro avranno un atteggiamento diverso, ma lo stesso vale per noi”.

“Entrambe le squadre resteranno fedeli ai propri principi – conclude Formisano – pur con i dovuti accorgimenti. Risultato e prestazione vanno di pari passo con la vittoria, ma in ogni caso noi vogliamo godercela”.

