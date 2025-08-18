L’esordio in campionato si avvicina, la Pianese comincia a preparare la partita di Ascoli

Il programma delle zebrette in vista della trasferta nelle Marche di questo sabato

La partita di Coppa Italia è già alle spalle per una Pianese che vuole proiettarsi all’esordio in campionato nel migliore dei modi. La squadra amiatina, dopo aver osservato un giorno di riposo, ha ripreso questo pomeriggio ad allenarsi in vista della prima gara del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, la trasferta di Ascoli in programma sabato 23 agosto (stadio “Cino e Lillo Del Duca”, ore 18:00). Il gruppo bianconero, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, si è ritrovato allo stadio Comunale di Piancastagnaio per cominciare la preparazione alla sfida contro la forte compagine marchigiana.

La squadra sarà impegnata in allenamenti pomeridiani nelle giornate di domani, mercoledì e giovedì; venerdì mattina è invece fissata la rifinitura della vigilia che anticiperà la partenza per le Marche.

