Report allenamento – martedì 19 agosto

RIGUTINO – Prosegue la preparazione dell’Arezzo in vista dell’inizio del campionato. Questo pomeriggio il gruppo si è ritrovato al centro sportivo per una seduta intensa e strutturata, articolata in diverse fasi. Dopo l’attivazione iniziale, lo staff tecnico ha guidato un circuito di forza dedicato agli arti inferiori, mirato a consolidare la tenuta muscolare e la reattività. A seguire, spazio alle partite a tema, con obiettivi specifici legati alla gestione degli spazi e alla rapidità di esecuzione. La seconda parte dell’allenamento è stata dedicata al possesso palla, con esercitazioni che hanno coinvolto tutta la rosa, e infine alla tattica, con focus sulle situazioni di gioco da replicare in gara.

La squadra tornerà in campo domani, mercoledì 20 agosto, alle ore 18:00 per una nuova seduta pomeridiana presso il campo sportivo di Rigutino, aperta al pubblico.