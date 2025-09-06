Il post partita di Torres-Pianese, Birindelli: “Contento per i ragazzi, si meritavano questa soddisfazione”

Nel post-partita è intervenuto anche Leonardo Bellini, autore del punto del definitivo 0-2

Un successo di grande importanza quello che la Pianese ha saputo centrare sul difficile campo del “Vanni Sanna”, che ha permesso alle zebrette di festeggiare i primi tre punti della stagione al termine di una partita molto combattuta contro la Torres. Soddisfazione e orgoglio emergono dalle parole di mister Alessandro Birindelli, che nel post gara non ha mancato di complimentarsi con i suoi per la bella prestazione. “I ragazzi – ha esordito il tecnico – si meritavano questa vittoria per il percorso che stanno facendo. Sapevamo di dover fare qualcosa in più dopo la partita di domenica scorsa e questo si è visto dal primo minuto, anche in parità numerica la squadra che meritava era la Pianese. Non nascondo che l’emozione è tanta, essendo questa la mia prima vittoria da allenatore professionista, ma la gioia è soprattutto per i tre punti”.

“Sono i particolari che fanno la differenza – aggiunge l’allenatore bianconero soffermandosi sulle due reti costruite da calcio piazzato –, specialmente in un campionato come la Serie C. Domenica scorsa il Carpi è stato più bravo, noi meno. Oggi, invece, sia chi doveva battere i calci piazzati che chi doveva attaccare gli spazi ha fatto benissimo”. Durante la gara si è rivelata di grande importanza la chiamata all’FVS che ha portato il direttore di gara a estrarre il secondo giallo a Brentan: “C’è stata questa situazione che a noi sembrava quasi da rosso, l’arbitro invece non aveva neanche ammonito. Sapendo che il giocatore della Torres era gravato di un giallo abbiamo valutato questa opportunità ed è andata bene. Dopo siamo stati bravi a non cadere in provocazioni, la squadra ha dimostrato maturità anche sotto l’aspetto della gestione emotiva della partita”. “Ora – ha poi concluso Birindelli – si riparte come eravamo ripartiti lunedì dopo la sconfitta. Questi tre punti devono essere un tassello importante, ma come avevo detto settimana scorsa serve equilibrio. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, quello che dobbiamo fare è affrontare una partita dopo l’altra con l’atteggiamento giusto”.

Serata speciale anche per Leonardo Bellini, autore del gol del definitivo 0-2, il primo tra i professionisti per l’attaccante bianconero: “Sono contentissimo. Ad Ascoli la prestazione era stata ottima ma non ero riuscito a concretizzare. Sono però rimasto fiducioso perché per un attaccante è importante soprattutto crearsi occasioni, poi il gol arriva. La felicità principale è per aver centrato la prima vittoria, ma segnare il primo gol tra i professionisti ha un sapore speciale. È stata una serata perfetta”. “Il mister – ha aggiunto Bellini – ci aveva detto di rimanere tranquilli anche dopo la sconfitta con il Carpi e di non fare drammi, di certo non ci sentiremo più bravi per una vittoria. Stasera ci godiamo questo successo e da lunedì ripartiamo con la stessa mentalità perché questo è un campionato dove non si può mai abbassare la guardia”. “L’esultanza sotto il settore con i tifosi? Si sono fatti tantissimi chilometri per essere presenti a Sassari, si meritavano un’attenzione particolare. In più c’era uno striscione a me dedicato, per cui ho pensato subito che se avessi segnato sarei andato ad esultare sotto di loro. Hanno fatto dei sacrifici enormi per venire fin qui, è bello che possano festeggiare anche loro questa vittoria”.

Credit foto: Alessandro Sanna

