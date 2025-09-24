Nessuna sosta in casa bianconera, la Pianese guarda già al Perugia

Il programma delle zebrette in vista della trasferta di sabato in Umbria

Il campionato non concede soste, pertanto la Pianese si è rimessa subito in moto. Questo pomeriggio, allo stadio Comunale di Piancastagnaio, la squadra bianconera ha ripreso le sedute in vista dell’impegno di sabato 27 settembre a Perugia (stadio “Renato Curi”, ore 17:30), valevole per la settima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Mister Alessandro Birindelli e il suo staff hanno improntato l’allenamento odierno con il focus già rivolto all’impegno di questo weekend.

Domani il gruppo bianconero è atteso da una sessione pomeridiana, stessa cosa per venerdì quando è programmata la consueta rifinitura della vigilia. Sabato la squadra partirà poi alla volta di Perugia.

