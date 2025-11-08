Il post partita di Pianese-Rimini, Birindelli: “I ragazzi sono stati sempre sul pezzo”

Nella conferenza stampa di fine partita è intervenuto anche Lorenzo Peli

Un successo prezioso, meritato e utile a riprendere morale e dare seguito alle buone prestazioni offerte. Per la Pianese, quelli ottenuti contro il Rimini, sono tre punti fondamentali per il proprio percorso di crescita, arrivati al termine di una prestazione corale fatta di grande attenzione e sacrificio. Mister Alessandro Birindelli, nella conferenza stampa post-partita, si è mostrato soddisfatto dell’atteggiamento messo in campo dalla sua squadra. “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura – ha esordito il tecnico bianconero – però i ragazzi sono sempre stati sul pezzo. Da allenatore devo fare un’analisi completa e, come avevo detto, il Rimini era una squadra da non sottovalutare perché ha messo tanti avversari in difficoltà. Noi dobbiamo ancora migliorare negli ultimi 20 metri, e sicuramente aver recuperato elementi importanti come Sodero, Fabrizi e Peli ci sta aiutando. Nel finale rischia di subentrare un po’ di paura quando non riesci a chiudere la gara, ma oggi fortunatamente è andata in maniera positiva”. “Io devo vedere il percorso generale – ha aggiunto Birindelli – e la squadra sta facendo il suo. L’obiettivo che ci dobbiamo dare è quello di migliorarsi sempre, però il carattere non è in discussione. C’è da fare uno step in avanti come sempre, perché tutte le squadre, una volta raggiunto un obiettivo, devono prefiggersene un altro, perché migliorino tutti i singoli e il collettivo”.

Nel commentare l’impatto dei subentranti, l’allenatore delle zebrette sottolinea il contributo offerto da tutti i ragazzi: “Ormai nel calcio moderno c’è bisogno di duttilità – ha spiegato – perché in ogni partita servono caratteristiche diverse. Se c’è questa disponibilità, e i ragazzi lo hanno capito, ci si possono togliere tante soddisfazioni. Rinnovo i complimenti ai miei giocatori che lavorano nel quotidiano sempre con grande entusiasmo e con grande forza. Io sono fiero di rappresentarli, di far parte di questa società ed essere l’allenatore di questo gruppo”.

In sala stampa si è fermato anche Lorenzo Peli, autore del tiro da cui è poi scaturito il gol decisivo di Coccia: “Ci tenevamo troppo a vincere questa partita e penso che come squadra abbiamo dato tutto dall’inizio alla fine. Il mister ci chiede sempre di entrare con l’atteggiamento giusto, dando il 100%. Dobbiamo continuare così”. “Dopo qualche problema fisico di troppo ho ripreso ad allenarmi con continuità – ha aggiunto – e adesso mi sento bene. Sono contento di come sta andando la mia esperienza a Piancastagnaio, la nostra è una squadra nuova quindi dobbiamo rimanere compatti e continuare a crescere giorno dopo giorno”.

