Pianese corsara a Sassari. Le zebrette vincono 0-2 e centrano il primo successo in campionato

Prestazione di grande carattere della squadra bianconera, che torna dalla difficile trasferta sarda con tre punti e senza reti al passivo

TORRES (3-4-2-1): Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca (18’ st Starita), Brentan, Giorico (41’ st Masala), Nunziatini (38’ pt Sala); Musso (41’ st Diakite), Bonin (18’ st Scheffer); Lunghi. A disposizione: Stangoni, Marano, Scheffer, Biagetti, Di Stefano, Idda, Carboni, Dumani, Frau, Starita, Fois. Allenatore: Pazienza.

PIANESE (3-5-2): Bertini T.; Masetti, Ercolani, Chesti (1’ st Vigiani (17’ st Tirelli)); Sussi (1’ st Coccia), Simeoni, Bertini M. (45’ st Sodero), Proietto, Martey; Fabrizi (17’ st Gorelli), Bellini. A disposizione: Filippis, Porciatti, Balde, Peli, Ongaro, Chiavarino, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Colaninno di Nola (Fabrizi – Turra; IV ufficiale: Frasynyak di Gallarate; FVS: Pilleri di Cagliari)

MARCATORI: 2’ st Simeoni (P), 38’ st Bellini (P)

AMMONITI: Bertini M., Sussi, Fabriani, Giorico, Mercadante, Proietto

ESPULSO: Brentan

NOTE: spettatori 2928 (10 ospiti). Recupero: 3’, 7’. Angoli: 2-7

La Pianese espugna il “Vanni Sanna” di Sassari al termine di una grande prova di squadra, centrando così il primo successo in questa Serie C Sky Wifi. I ragazzi di mister Birindelli si impongono con un risultato all’inglese, maturato grazie alle reti di capitan Simeoni e di Bellini.

Al 5’ il primo affondo dei padroni di casa con Nunziatini, che sfonda a sinistra e mette al centro dove Zecca impatta ma senza dare precisione. La Pianese però tiene molto bene il campo e tenta la sortita al 19’, quando Bellini si libera ai 25 metri e calcia verso lo specchio, senza però riuscire ad impensierire Petriccione. La partita vede un’importante svolta al 34’: Birindelli richiama il direttore di gara all’FVS per un contrasto tra Brentan e Martey non sanzionato. Dopo la revisione, Colaninno estrae un cartellino giallo al centrocampista della Torres che, essendo già ammonito, conclude anzitempo la sua partita. Le zebrette tentano di sfruttare subito la superiorità numerica e sugli sviluppi della conclusione successiva, la sfera arriva a capitan Simeoni che calcia al volo col sinistro, trovando una grande opposizione di Petriccione. Forte dell’uomo in più, la formazione di Birindelli continua a spingere e al 43’ Martey testa i riflessi di Petriccione con un traversone insidioso, smanacciato dal portiere sardo. Sulla ribattuta Sussi si coordina non inquadrando però lo specchio. Un minuto dopo Bellini si rende protagonista di una grande azione personale, slalomeggiando tra i difensori arriva in area di rigore e calcia riuscendo anche ad angolare il tiro, ma Petriccione è ancora una volta pronto a rispondere. Malgrado i tentativi, il risultato non si sblocca e al duplice fischio la gara è sempre sullo 0-0.

La Pianese rientra con un grande piglio e alla prima occasione passa in vantaggio. Dopo due giri di lancette, il corner calciato da Marco Bertini attraversa l’area di rigore dove Simeoni prima impatta di testa trovando il salvataggio di Antonelli, poi si getta sulla respinta corta battendo con il destro Petriccione. Al 15’ la Torres prova a rispondere, ma il tiro dalla distanza di Sala viene bloccato da Tommaso Bertini. Poco dopo la mezz’ora la Pianese sfiora il raddoppio: Coccia, entrato ad inizio ripresa, sventaglia una palla sul secondo palo dove Tirelli, altro subentrato, si coordina col destro mandando alto sopra la traversa. Lo 0-2 è però solo rimandato: al 38’ Marco Bertini fa partire un altro tracciante precisissimo da calcio piazzato e Bellini si fa trovare pronto all’appuntamento mettendo la sfera alle spalle di Petriccione con una perfetta incornata. È di fatto l’ultima emozione della partita, che scivola via fino al fischio finale senza altri sussulti.

L’articolo Pianese corsara a Sassari. Le zebrette vincono 0-2 e centrano il primo successo in campionato proviene da U.S. Pianese.