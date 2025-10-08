Guidonia Montecelio-Pianese, le info sui biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Comunale” di Guidonia Montecelio, validi per la 9ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che vedrà affrontarsi Guidonia Montecelio e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17:30 di sabato prossimo, 11 ottobre 2025.

I tagliandi per il settore Tribuna Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di CiaoTickets

– ⁠In tutti i rivenditori autorizzati CiaoTickets

Di seguito il costo dei tagliandi:

– Intero: € 12,00 + commissione di servizio

– Ridotto: € 8,00 + commissione di servizio

La tariffa Ridotto è destinata a:

– Under 18

– Over 65

– Donne

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 10 ottobre 2025. La società ricorda inoltre che il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi nel settore ospiti e che, in ottemperanza alle attuali normative, l’ingresso allo Stadio è vincolato alla presentazione del biglietto d’ingresso unitamente ad un documento d’identità in corso di validità.

