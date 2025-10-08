Il programma dei Nerazzurri

E’
ripresa
questa
mattina
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
la
preparazione
del
Pisa
Sporting
Club.
Dopo
due
giorni
liberi
i
Nerazzurri
hanno
iniziato
il
programma
di
lavoro
disegnato
dallo
Staff
Tecnico
in
questa
settimana
senza
impegni
ufficiali
per
la
seconda
sosta
internazionale
della
stagione.
Da
domani
la
squadra
proseguirà
gli
allenamenti,
per
tutta
la
settimana,
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
con
questa
cadenza:
giovedì
(mattina
e
pomeriggio),
venerdì
(pomeriggio)
e
sabato
(mattina).
Domenica
altro
breve
stop
prima
di
riprendere
lunedì
prossimo
con
il
match
contro
Verona
già
sullo
sfondo