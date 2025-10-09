Manuel Tirelli è convinto: “Due vittorie che danno entusiasmo ma dobbiamo restare concentrati”

Il centrocampista classe 2005 ha parlato anche del primo successo al Comunale: “Ci tenevamo molto a festeggiare con la nostra gente”

“Sto decisamente bene. Dopo le ultime due vittorie c’è grande entusiasmo, stiamo bene sia fisicamente che mentalmente. Siamo più forti anche sotto l’aspetto della fiducia e lavoriamo ogni giorno con un unico obiettivo: continuare su questa strada”. Così Manuel Tirelli, centrocampista della Pianese, nel tracciare il bilancio sullo stato dell’arte in casa zebrette. Il centrocampista classe 2005, infatti, viene da quattro titolarità nelle ultime cinque uscite, di cui l’ultima proprio nella sfida che ha visto gli amiatini superare il Livorno 2-1 al Comunale di Piancastagnaio.

Quella di venerdì scorso, 3 ottobre, è stata la prima vittoria davanti al pubblico amico. “Per fortuna siamo riusciti a vincere in casa – ha commentato Tirelli –, ci tenevamo tanto perché davanti alla nostra gente non avevamo ancora trovato i tre punti. Siamo molto orgogliosi di questo risultato. È vero che le due vittorie consecutive ci mettono in una buona posizione, ma dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno per migliorare e restare concentrati”.

Sul prossimo incrocio, in programma sabato sul prato del Guidonia Montecelio, Tirelli ha detto: “Sicuramente sarà una gara dura. In questo campionato non esistono partite semplici: tutte le squadre sono forti e organizzate. Dovremo arrivare al meglio e dare il massimo per continuare il nostro percorso positivo”. “Sì, è la mia prima vera stagione tra i grandi e mi sto trovando molto bene, sia con il gruppo che con lo staff – ha chiosato il calciatore bianconero –. Sto cercando di migliorarmi ogni giorno per dare sempre un contributo alla squadra. È un bel momento per me e spero di continuare così”.

