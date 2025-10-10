Under 17, sfida all’Entella

Con

la

sosta

del

Campionato

Primavera

i

riflettori

del

settore

giovanile

nerazzurro

sono

puntati

sugli

Under

17

che

domenica

ospiteranno

a

Cascina

la

Virtus

Entella;

la

sfida

con

i

liguri

interesserà,

in

campo

esterno,

anche

Under

16

e

Under

15.

Da

segnalare

anche

un

doppio

derby

con

il

Livorno

per

le

categorie

Under

14

e

Under

13.

Ecco

il

programma

completo



Campionato

UNDER

17

Pisa-Virtus

Entella

(domenica,

ore

15.00)

Stadio

“Redini”,

Piazzale

Ferrari,

Cascina



Campionato

UNDER

16

Virtus

Entella-Pisa

(domenica,

ore

13.00)

Stadio

“Daneri”,

via

Parma

314,

Chiavari



Campionato

UNDER

15

Virtus

Entella-Pisa

(domenica,

ore

12.00)

Stadio

“Daneri”,

via

Parma

314,

Chiavari



Campionato

UNDER

14

Livorno-Pisa

(domenica,

ore

16.00)

Campo

“Cappuccini”,

Livorno



Campionato

UNDER

13

Livorno-Pisa

(domenica,

ore

14.00)

Campo

“Cappuccini”,

Livorno



Campionato

PULCINI

2°

ANNO

Pisa-Oltrera

(sabato,

ore

15.00)

Campo

“Zara”,

via

del

Viadotto

8,

Coltano



Campionato

PULCINI

1°

ANNO

Oltrera-Pisa

(sabato,

ore

15.30)

Campo

“Marconcini”,

via

della

Costituzione,

Pontedera



Campionato

PULCINI

1°

ANNO

Bientina-Pisa

(domenica,

ore

12.30)

Campo

Sportivo

di

via

Da

Vinci,

Bientina



Campionato

PRIMI

CALCI

Pisa-Porta

Lucca

(sabato,

ore

15.00)

Campo

“Zara”,

via

del

Viadotto

8,

Coltano



Campionato

PRIMI

CALCI

Pisa

Ovest-Pisa

(domenica,

ore

10.30)

Campo

“Luzzi”,

via

del

Capannone

2,

Pisa