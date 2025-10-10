Under 17, sfida all’Entella

Con
la
sosta
del
Campionato
Primavera
i
riflettori
del
settore
giovanile
nerazzurro
sono
puntati
sugli
Under
17
che
domenica
ospiteranno
a
Cascina
la
Virtus
Entella;
la
sfida
con
i
liguri
interesserà,
in
campo
esterno,
anche
Under
16
e
Under
15.
Da
segnalare
anche
un
doppio
derby
con
il
Livorno
per
le
categorie
Under
14
e
Under
13.
Ecco
il
programma
completo
Campionato
UNDER
17
Pisa-Virtus
Entella
(domenica,
ore
15.00)
Stadio
“Redini”,
Piazzale
Ferrari,
Cascina
Campionato
UNDER
16
Virtus
Entella-Pisa
(domenica,
ore
13.00)
Stadio
“Daneri”,
via
Parma
314,
Chiavari
Campionato
UNDER
15
Virtus
Entella-Pisa
(domenica,
ore
12.00)
Stadio
“Daneri”,
via
Parma
314,
Chiavari
Campionato
UNDER
14
Livorno-Pisa
(domenica,
ore
16.00)
Campo
“Cappuccini”,
Livorno
Campionato
UNDER
13
Livorno-Pisa
(domenica,
ore
14.00)
Campo
“Cappuccini”,
Livorno
Campionato
PULCINI
2°
ANNO
Pisa-Oltrera
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Oltrera-Pisa
(sabato,
ore
15.30)
Campo
“Marconcini”,
via
della
Costituzione,
Pontedera
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Bientina-Pisa
(domenica,
ore
12.30)
Campo
Sportivo
di
via
Da
Vinci,
Bientina
Campionato
PRIMI
CALCI
Pisa-Porta
Lucca
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PRIMI
CALCI
Pisa
Ovest-Pisa
(domenica,
ore
10.30)
Campo
“Luzzi”,
via
del
Capannone
2,
Pisa