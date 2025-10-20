Posted on by

Un’altra sfida casalinga all’orizzonte, la Pianese pensa al Ravenna

Il programma delle zebrette in vista della gara di domenica

 

Una nuova settimana di allenamenti attende la Pianese. Dopo essersi prese una domenica di riposo, le zebrette sono pronte a ricominciare a lavorare per preparare il secondo impegno casalingo consecutivo. Domenica 26 ottobre, infatti, il Comunale di Piancastagnaio sarà teatro della sfida contro il Ravenna (ore 17:30), valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Questo pomeriggio, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, la squadra bianconera ha svolto un allenamento di ripresa in cui l’attenzione è stata già rivolta al prossimo avversario.

Il programma settimanale prevede una sessione pomeridiana anche domani, mentre mercoledì e giovedì il gruppo bianconero sarà impegnato al mattino. Venerdì le zebrette si alleneranno nel pomeriggio così come sabato, giorno in cui è fissata la consueta rifinitura pre-partita, che anticiperà la sfida contro la formazione romagnola.

