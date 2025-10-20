Il programma delle zebrette in vista della gara di domenica

Una nuova settimana di allenamenti attende la Pianese. Dopo essersi prese una domenica di riposo, le zebrette sono pronte a ricominciare a lavorare per preparare il secondo impegno casalingo consecutivo. Domenica 26 ottobre, infatti, il Comunale di Piancastagnaio sarà teatro della sfida contro il Ravenna (ore 17:30), valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Questo pomeriggio, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, la squadra bianconera ha svolto un allenamento di ripresa in cui l’attenzione è stata già rivolta al prossimo avversario.

Il programma settimanale prevede una sessione pomeridiana anche domani, mentre mercoledì e giovedì il gruppo bianconero sarà impegnato al mattino. Venerdì le zebrette si alleneranno nel pomeriggio così come sabato, giorno in cui è fissata la consueta rifinitura pre-partita, che anticiperà la sfida contro la formazione romagnola.

L’articolo Un’altra sfida casalinga all’orizzonte, la Pianese pensa al Ravenna proviene da U.S. Pianese.