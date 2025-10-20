Report allenamento – lunedì 20 ottobre

AREZZO – Ripresa degli allenamenti questa mattina per l’Arezzo, reduce dalla brillante vittoria sul campo del Ravenna. La seduta si è svolta nell’antistadio con un programma differenziato in base ai carichi di lavoro sostenuti nella gara di ieri. I calciatori impiegati ieri hanno svolto una seduta defaticante, mirata al recupero muscolare e alla gestione delle energie. Per tutti gli altri, il lavoro è stato ad alta intensità: circuito di forza in palestra, esercitazioni specifiche su sprint e conclusioni a rete, e partite a pressione per stimolare ritmo e reattività.

La squadra tornerà in campo domani, martedì 21 ottobre alle ore 14:30, per una nuova sessione di allenamento presso il “Lebole”.