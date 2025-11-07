Al Comunale arriva il Rimini. Birindelli: “Sfida tosta, servirà la miglior Pianese”

Il tecnico della squadra amiatina ha presentato il prossimo impegno dei suoi: “Affrontiamo una squadra che ha sorpreso fin dal primo giorno”

Tornare a vincere davanti al pubblico amico: è questo l’obiettivo della Pianese, che però dovrà vedersela con il Rimini. I biancorossi, partiti con una penalizzazione di -11 poi aumentata a -12, stanno profondendo grandi sforzi per rientrare nella lotta salvezza e fin qui hanno raccolto 11 punti in campionato. La maggior parte di questi, peraltro, è arrivata lontano dal “Romeo Neri”. A dirigere l’incontro sarà Nicolò Dorillo della sezione di Torino, affiancato da Paolo Cufari (Torino) e Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure). Il quarto ufficiale designato è Fabrizio Pacella di Roma 2, mentre l’operatore FVS sarà Luca Granata di Viterbo.

In sede di conferenza stampa prepartita è intervenuto Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, che ha esordito: “Nonostante le difficoltà avute, il Rimini è una squadra che ha sorpreso fin dall’inizio dell’anno. E anche se ancora oggi queste difficoltà non sono del tutto superate, si sono compattati come gruppo, squadra e staff, e stanno facendo qualcosa di importante. Hanno messo da parte le vicissitudini societarie per concentrarsi sull’obiettivo del campionato, affrontando ogni domenica con grande serietà. Devo dire che le squadre che sono riuscite a metterli sotto finora sono state davvero poche. Merito al gruppo, perché non era affatto scontato reagire così”.

“Il Rimini è una squadra solida, con un nucleo importante di giocatori che la scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia – ha aggiunto il tecnico –. Sono stati bravi a mantenere quel gruppo e ad aggiungere alcuni giovani interessanti in prestito, costruendo una squadra compatta e difficile da affrontare. Sono forti nelle ripartenze, nella riconquista palla e sanno colpire negli spazi. Il fatto che abbiano raccolto più punti fuori casa dimostra la loro solidità e la capacità di sfruttare al meglio le proprie armi. Lo sappiamo e abbiamo lavorato in settimana per farci trovare pronti: giocando in casa, per noi è fondamentale ottenere un risultato positivo”.

“A Pineto abbiamo rivisto la Pianese di inizio stagione: aggressiva, determinata, con la giusta cattiveria agonistica. Dobbiamo migliorare ancora nella gestione degli ultimi venti metri, nelle scelte e nelle decisioni, ma l’atteggiamento è stato quello giusto. Come ripeto spesso, la differenza la fanno i dettagli, e su quelli continuiamo a lavorare ogni giorno: le piccole disattenzioni possono determinare un risultato” ha infine concluso Birindelli.

