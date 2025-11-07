Posted on by

Pisa-Cremonese (ore 20.45)


11°
Giornata
Gara.
Pisa-Cremonese

Calcio
d’inizio.
Ore
20.45

Stadio.
Cetilar
Arena

Arbitro.
Matteo
Marcenaro
di
Genova.

Assistenti.
Alassio-Garzelli.


Ufficiale.
Bonacina.

Var.
Serra.

Avar.
Prontera.

Squalificati.
Nessuno

Diffidati.
Nessuno

Qui
potrai
seguire
in
diretta
i
Nerazzurri!


Dazn

Sky
Sport

Radio
Rai
(88.5
fm)

Sui
nostri
canali
ufficiali
aggiornamenti
live,
immagini
ed
interviste
postgara!

Facebook.
Pisa
Sporting
Club

X.
@PisaSC

Instagram.
Pisasportingclub

TikTok.
Pisasportingclub

Twitch.
PisaSportingClub

Youtube.
Pisa
Sporting
Club