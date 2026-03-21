Il post partita di Pianese-Pontedera, Birindelli: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno”

L’allenatore bianconero ha parlato nel post partita: “Vogliamo continuare a lavorare con entusiasmo e autostima, che non manca a questo gruppo”

“Intanto voglio fare i complimenti ai ragazzi. Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. Durante la settimana avevo sensazioni non del tutto positive, non per mancanza di impegno, anzi, ma perché avevo visto il Pontedera nelle ultime uscite e mi aveva dato l’idea di una squadra viva, compatta, con voglia di uscire da un momento negativo”. Così Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, dopo il 2-2 maturato tra le zebrette e il Pontedera. “Oggi lo hanno dimostrato – ha aggiunto il tecnico parlando dei granata –. Sono venuti qui facendo una partita di grande sacrificio. Noi, nonostante qualche problema nel reparto difensivo, abbiamo comunque disputato una buona prestazione. A inizio stagione queste partite probabilmente le avremmo perse, quindi vedo il bicchiere mezzo pieno”.

“Ci sono stati errori che analizzeremo durante la settimana, ma fa parte del percorso – prosegue il mister –. Il gol subito è arrivato in un momento particolare, dopo alcuni cambi: quando entrano nuovi giocatori serve sempre qualche minuto di assestamento, soprattutto se l’avversario alza la pressione. In quel frangente abbiamo concesso troppo, soprattutto su palla inattiva, dove ci sono dettagli che prepariamo e su cui dobbiamo migliorare. Resta comunque una nota positiva: i ragazzi stanno spingendo dall’inizio dell’anno e hanno dimostrato ancora una volta grande carattere”.

“L’obiettivo principale era la salvezza e lo abbiamo raggiunto. Adesso vogliamo continuare a lavorare con entusiasmo e autostima, che non manca a questo gruppo – ha concluso Birindelli –. Se recupereremo qualche giocatore importante, potremo giocarci le nostre carte fino in fondo. Non dimentichiamo che per mesi abbiamo schierato ragazzi che avevano avuto meno spazio senza che i risultati cambiassero. Andiamo avanti partita dopo partita: se arriverà la qualificazione ai play-off, sarà motivo di grande soddisfazione per tutti e un’opportunità per prolungare questo percorso”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Pianese-Pontedera, Birindelli: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno” proviene da U.S. Pianese.