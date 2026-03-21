Ongaro regala un punto alla Pianese: termina 2-2 al Comunale di Piancastagnaio con il Pontedera

Le zebrette inanellano il settimo risultato utile consecutivo grazie al gol a tempo scaduto dell’attaccante canadese

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Proietto; Tirelli (39’ st Peli), Colombo (1’ st Sussi), Simeoni, Bertini, Martey (22’ st Coccia); Fabrizi (30’ st Ongaro), Ianesi (30’ st Sodero). A disposizione: Nespola, Reali, Balde, Jasharovski, Masetti, Xhani. Allenatore: Birindelli.

PONTEDERA (3-5-2): Saracco; Leo, Sapola, Cerretti; Raychev (46’ st Paolieri), Manfredonia (15’ st Vitali), Caponi, Faggi, Mbambi (27’ st Dell’Aquila); Yeboah (15’ st Buffon), Nabian. A disposizione: Biagini, Emmanuello, Pietrelli, Wagner, Beghetto, Fancelli. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Domenico Castellone di Napoli (Spatrisano – La Regina; IV ufficiale: Andrea Zoppi di Firenze; Operatore FVS: Simone Iuliano)

MARCATORI: 8’ st Sussi (PI), 31’ st Cerretti (PO), 36’ st Sapola (PO), 49’ st Ongaro (PI)

AMMONITI: Faggi, Sussi, Manfredonia

ESPULSO: Nabian

NOTE: spettatori 250 + 239 abbonati. Totale: 489. Incasso 2.155 + 1958 quota abbonamenti. Totale: € 4.113. Recupero: 2’, 4’. Angoli: 6-8.È un pareggio d’oro quello raccolto oggi dalla Pianese contro il Pontedera. Al Comunale, le zebrette disputano una grande prestazione, sbloccando la gara a inizio ripresa con il subentrato Sussi e dando a lungo l’impressione di poterla controllare. Nel finale, però, arriva la doccia fredda: il Pontedera trova due reti ribaltando tutto. Al 94’, tuttavia, ci pensa Ongaro su calcio d’angolo a segnare e a evitare ai bianconeri il ko. Saliti a quota 44 in classifica, gli amiatini sono ora attesi dalla trasferta di Forlì, in programma domenica 29 marzo alle 17.30 allo stadio “Tullo Morgagni”.

Primo brivido della partita al 9’ del primo tempo: Fabrizi trova un bell’inserimento che costringe Saracco a uscire ben oltre l’area di rigore. Sugli sviluppi dell’azione la sfera termina sui piedi di Simeoni, che prova la conclusione da quasi 40 metri, ma Cerretti salva sulla linea di porta. Un minuto più tardi ci riprova il capitano, ma il tiro viene murato. Il Pontedera risponde al 12’ con Raychev, che calcia da fuori area impegnando Filippis, bravo a respingere in tuffo. Ancora bianconeri pericolosi poco dopo il quarto d’ora, con Fabrizi abile a controllare in area e a servire Colombo a rimorchio, il cui tentativo viene però stoppato sul più bello dalla difesa granata. Ospiti vicini al gol al 25’ con l’incursione di Faggi, bravo a raccogliere un pallone servito da Nabian, ma la conclusione viene deviata da Proietto in corner. Con il passare dei minuti le zebrette aumentano l’intensità: al 44’ Colombo recupera palla sull’out di destra e serve Tirelli, che entra in area prima di appoggiare a Bertini, il quale calcia di prima intenzione centrando però un difensore avversario. Al duplice fischio il punteggio è fermo sullo 0-0.

Usciti dagli spogliatoi è il neoentrato Sussi a rendersi subito pericoloso: dopo uno scatto sulla sinistra e il rientro sul destro, conclude verso la porta, ma Saracco blocca. Il Pontedera prova a rispondere al 5’ della ripresa, con Caponi che, al termine di un’azione insistita, tenta la sforbiciata senza trovare lo specchio. Dall’altra parte è Bertini a illuminare il gioco con un lancio per Martey, che si presenta davanti al portiere e, da posizione defilata, prova il pallonetto: decisivo l’intervento di Leo, che devia in corner. A sbloccare la gara è Sussi, che sugli sviluppi di un calcio di punizione controlla con il destro e, con lo stesso piede, infila la palla all’angolino basso per l’1-0 Pianese. Con il passare dei minuti il Pontedera prova a prendere in mano il gioco, mentre i padroni di casa cercano di colpire in contropiede. Al 68’ ci prova Fabrizi dalla distanza, ma la conclusione non inquadra la porta. I granata però non mollano e, poco dopo la mezz’ora della ripresa, trovano il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Cerretti il più rapido ad avventarsi sul pallone e a firmare l’1-1. Passa appena un minuto e Nabian sfiora il sorpasso, costringendo Filippis a un grande intervento. Gli ospiti continuano a spingere e all’80’ completano la rimonta: Dell’Aquila, sulla destra, salta l’uomo e mette al centro un traversone sul quale si avventa Sapola, che in proiezione offensiva batte un incolpevole Filippis. Nel finale la squadra di Birindelli prova a reagire, ma il Pontedera si chiude con ordine e difende il vantaggio. Proprio quando i conti sembravano chiusi è Easton Ongaro che sul corner trova una gran girata e mette la firma al primo gol in bianconero, che vale un punto prezioso. Al triplice fischio dell’arbitro il punteggio è di 2-2.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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