Settimana corta di allenamenti per la Pianese, venerdì si tira ancora il fiato

I bianconeri sono tornati ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato

La Pianese ha potuto godersi due giorni interi di relax dopo le fatiche della scorsa settimana, che però hanno portato in dote grandi soddisfazioni in casa bianconera: a fronte dei tre impegni ravvicinati sono arrivati cinque punti, e il successo maturato domenica contro il Pineto ha portato la squadra al quarto posto momentaneo in classifica. Questo pomeriggio le zebrette si sono ritrovate a Piancastagnaio per riprendere le sedute, in vista di una settimana che però non vedrà impegni ufficiali: la formazione di Birindelli osserverà infatti il turno di riposo mentre le altre scenderanno regolarmente in campo. Agli ordini del tecnico bianconero e del suo staff, il gruppo si è concentrato prevalentemente sulla parte atletica, dedicando però anche una parte agli aspetti tattici.

Nella giornata di domani la squadra si alternerà tra palestra e campo, mentre venerdì si ritroverà al mattino per poi prendersi un altro breve periodo di riposo: sabato e domenica i bianconeri saranno infatti liberi, e torneranno a lavorare in gruppo lunedì 16 marzo per cominciare a preparare la sfida casalinga contro il Pontedera, in programma sabato 21 marzo alle ore 14:30.

(Ufficio Stampa US Pianese)

