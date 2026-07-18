Un’altra importante riconferma per la formazione bianconera

L’US Pianese è lieta di annunciare di aver trovato un accordo per il prolungamento dell’accordo con il calciatore Lorenzo Masetti. Il difensore bianconero, alla sua terza stagione con la maglia della Pianese, ha firmato un nuovo contratto che lo lega alle zebrette fino al giugno del 2028.

Tutta la società accoglie con soddisfazione l’esito dell’operazione, visto quanto dimostrato da Masetti nel corso dell’anno e mezzo vissuto in bianconero, e gli rivolge i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e successi con la maglia della Pianese.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Anche Masetti allunga il contratto con la Pianese: il difensore sarà bianconero fino al 2028 proviene da U.S. Pianese.