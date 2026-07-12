“BaCiami anCora”, da domani al via la campagna abbonamenti della Pianese per la stagione 2026/27

La prelazione per i vecchi abbonati durerà fino al 30 luglio

La Pianese è pronta a ripartire insieme ai suoi tifosi. Prende il via da domani la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27, accompagnata dallo slogan “BaCiami anCora”, un invito a rinnovare il legame tra la squadra e il proprio pubblico dopo le emozioni vissute insieme.

“Sono due parole che incarnano un forte senso di appartenenza – spiega Simone Fantozzi, responsabile marketing bianconero, soffermandosi sulla scelta dello slogan – che parte in primis dal nostro Presidente, ormai da quasi vent’anni alla guida di questa società con il sostegno della famiglia Sani e dell’azienda Stosa Cucine. L’invito è a sostenerci ancora, e con questa campagna vogliamo lanciare il valore dell’attaccamento alla maglia. È bello aver riscontrato questo attaccamento soprattutto nei bambini”. “Come testimonial – aggiunge – abbiamo scelto una ragazza del posto, Viola Benanchi, che si avvicina al nostro stemma e alla maglia. Questo è ciò che vorremmo rivedere tutto l’anno”.

La prima fase sarà dedicata ai possessori dell’abbonamento della stagione appena conclusa, che da lunedì 13 luglio a mercoledì 30 luglio potranno esercitare il diritto di prelazione confermando il proprio posto allo stadio.

A partire da lunedì 20 luglio, sarà inoltre possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti esclusivamente per i posti non soggetti a prelazione da parte degli abbonati della passata stagione.

La vendita libera scatterà invece sabato 1 agosto, sia online su Ciaotickets.com sia presso tutti i punti vendita autorizzati CiaoTickets.

Per la stagione 2026/27 sono previste le seguenti tariffe:

Tribuna

Intero (18-65 anni): € 210,00

Ridotto (14-18 anni e over 65): € 140,00

Under 14: € 70,00

Tribuna VIP

Tariffa unica: € 350,00

Di seguito invece il costo dei biglietti per la singola partita:

Tribuna

Intero (18-65 anni): € 15,00 + diritti di prevendita

Ridotto (14-18 anni e over 65): € 10,00 + diritti di prevendita

Under 14: € 5,00 + diritti di prevendita

Tribuna d’onore

Tariffa unica: € 30,00 + diritti di prevendita

Con la campagna “BaCiami anCora”, la Pianese rinnova l’invito ai propri tifosi a sostenere da vicino il cammino delle zebrette dagli spalti dello stadio in un percorso che, ancora una volta, vedrà squadra e tifoseria uniti dagli stessi colori e dalla stessa passione.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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