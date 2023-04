Rifinitura e partenza: ecco i convocati del Pisa

Allenamento mattutino sul prato dell’Arena Garibaldi per il Pisa Sporting Club che ha così completato la preparazione in vista del match contro la Ternana in programma domani (ore 16.15) allo Stadio “Liberati”.

La squadra nerazzurra, dopo il riscaldamento di gruppo, ha effettuato una serie di esercitazioni tattiche a tutto campo prima di concentrarsi sui calci piazzati e le varie fasi di gioco; nel programma di lavoro, infine, anche una breve partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto.

Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati che in serata raggiungeranno il ritiro pregara in terra umbra:

(1) Nicolas Andrade

(4) Antonio Caracciolo

(6) Hjortur Hermannsson

(8) Marius Marin

(9) Ettore Gliozzi

(10) Ernesto Torregrossa

(12) Johan Guadagno

(16) Adam Nagy

(17) Giuseppe Sibilli

(18) Giuseppe Mastinu

(19) Tomas Esteves

(20) Pietro Beruatto

(21) Emanuele Zuelli

(22) Alessandro Livieri

(24) Christian Sussi

(25) Mario Gargiulo

(26) Gaetano Masucci

(27) Matteo Tramoni

(32) Stefano Moreo

(33) Arturo Calabresi

(43) Miha Trdan

(44) Adrian Rus

(77) Lisandru Tramoni

(80) Olimpiu Morutan

(93) Federico Barba

