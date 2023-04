Ternana-Pisa sarà diretta da Gianpiero Miele

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Ternana-Pisa in programma domenica 16 aprile (ore 16.15) e valida per la 33° giornata del campionato Serie BKT a Gianpiero Miele della sezione A.I.A. di Nola

Il direttore di gara sarà assistito da Mario Vigile (Cosenza) e Alex Cavallina (Parma)

Il Quarto Ufficiale sarà Luca Cherchi (Carbonia)

VAR Michael Fabbri (Ravenna)

AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo)

