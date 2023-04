Con l’estate torna l’EMPOLI GIOVANI CAMP; e anche quest’anno anche l’Empoli Giovani Camp Goalkeeper dedicato ai portieri e l’Empoli For Special Camp dedicato a bambini e bambine con disabilità.

Clicca qui per iscriverti, scegliere la settimana e la formula che preferisci, ti aspettiamo all’Empoli Giovani Camp 2023!

Tre settimane di sport e divertimento al nostro Centro Sportivo di Monteboro per bambine e bambini nati dal 2010 al 2018 che avranno la possibilità di vivere un’esperienza calcistica unica e indimenticabile. Allenatori professionisti, uno staff dedicato, un kit personalizzato, la possibilità di pernottare a Casa Azzurri, sede durante la stagione del ritiro della prima squadra, e di allenarsi nel nostro Centro Sportivo di Monteboro immersi nella natura.

E anche quest’anno un camp pensato per i portieri con allenamenti personalizzati e l’Empoli For Special Camp (dal 19 al 24 giugno), dedicato a bambini e bambine con disabilità.

L’Empoli Giovani Camp, organizzato dall’Asd Empoli Giovani, si svolgerà come di consueto al nostro Centro Sportivo di Monteboro e sarà possibile scegliere tra tre settimane (12-17 Giugno; 19-24 Giugno; 26 Giugno-1 Luglio) la formula Full Camp o Day Camp.

Per maggiori info visita la sezione dedicata sul nostro sito!

Empoli Giovani Camp 2023

Empoli For Special Camp 2023

