Pisa: gli appuntamenti della settimana per Aquilani

Ripresi ieri pomeriggio gli allenamenti del Pisa Sporting Club.

Dopo un giorno di riposo a seguito dell’amichevole contro la Carrarese la squadra nerazzurra ha iniziato dunque a prepararsi per il debutto in campionato fissato per venerdì prossimo (ore 20.30) in casa della Sampdoria; tutte le sedute, rifinitura a parte, si svolgeranno a porte chiuse al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado.

Si prosegue oggi con una seduta mattutina che precederà di qualche ora l’appuntamento del pomeriggio (ore 19.30) con la presentazione ufficiale della squadra all’Arena Garibaldi.

La squadra si allenerà poi, sempre al mattino, nelle giornate di martedì e mercoledì a San Piero e quindi giovedì all’Arena Garibaldi; sempre per giovedì è prevista la partenza per raggiungere il ritiro pregara in terra ligure