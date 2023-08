Davì ancora in Arancione per due anni

La società US Pistoiese è lieta di annunciare la firma del contratto biennale del difensore centrale Guido Davì. Un giocatore che ha dimostrato grande esperienza, cresciuto nelle giovanili del Palermo, prima di debuttare in Serie C con la Juve Stabia, società con la quale in due occasioni ha calcato anche i campi di Serie B.

Nella passata stagione è stato un innesto fondamentale per la squadra di Consonni, dimostrando spirito di adattamento, voglia di vincere, ma soprattutto attaccamento alla maglia, credendo ancora una volta nel progetto della Società.