Pisa: parte il servizio Ticketag

Con Ticketag il tuo posto all’Arena vale sempre!

Il Pisa Sporting Club presenta Ticketag, il nuovo servizio di Ticketone che, a partire da questa stagione, consentirà ai possessori di abbonamento nei settori sold-out di rendere flessibile il proprio titolo di ingresso stagionale. Ricordiamo che al termine della campagna abbonamenti il solo settore di Curva Nord risulta esaurito.

Per cui, sei un abbonato di Curva Nord e non puoi raggiungere l’Arena per una gara ufficiale di campionato? Da oggi potrai cedere il tuo posto ad un altro tifoso in possesso della Membership Pisa Card è ti sarà riconosciuto un corrispettivo economico per ciascun biglietto ceduto. E così facendo permetterai ad un altro tifoso, non abbonato, di poter assistere alla partita dai gradoni della Curva Nord dell’Arena

Come funziona Ticketag

Basterà registrarsi sulla piattaforma al seguente link https://pisa-ticketag.ticketone.it/

utilizzando la propria mail e una password a scelta e, una volta creato il proprio account, inserire all’interno dell’area personale i dati della propria Membership Pisa Card. Questa operazione è necessaria sia che si voglia vendere oppure acquistare un biglietto.

Per ogni gara l’abbonato potrà visionare i prezzi di rimborso di ciascun biglietto e scegliere se metterlo in vendita o meno. Qualora il biglietto venisse acquistato da un tifoso, all’abbonato sarà corrisposto un credito in denaro riscattabile per mezzo bonifico.