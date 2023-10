Allenamento mattutino per i Nerazzurri

Si avvicina il ritorno in campo per il Pisa Sporting Club che sabato (ore 14.00) affronterà all’Arena il Cittadella nel match valido per la decima giornata del campionato Cadetto.

Questa mattina la squadra nerazzurra ha svolto una seduta tecnico-tattica sui campi del Centro Sportivo “Cetilar”; riscaldamento aerobico e muscolare, esercitazioni specifiche per reparti, lavoro tattico e una partitella a ranghi contrapposti nel programma di giornata.

Domani (venerdì) appuntamento con la seduta di rifinitura che chiuderà la fase di preparazione al match col Cittadella.