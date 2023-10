Come seguire i Nerazzurri al “Penzo”: i biglietti per Venezia-Pisa

La Società Venezia F.C. informa che è già attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Venezia-Pisa in programma domenica 29 ottobre (ore 16.15) allo Stadio “Penzo”.

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato il settore ospiti e i biglietti saranno disponibili in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e anche on line all’indirizzo https://www.vivaticket.com/it

Il costo di un singolo tagliando è di 23 euro (più diritti di prevendita); per il Settore Ospiti è prevista un’unica fascia di prezzo, senza distinzioni per fasce d’età. Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio “Penzo” e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico. L’ingresso riservato ai Tifosi Ospiti è il numero 5.

Si raccomanda, dunque, a tutti i tifosi ospiti di parcheggiare al Venice Gate Parking di via Galileo Ferraris in quanto GRATUITO e adiacente all’imbarco del servizio acqueo stadio e ritorno.

Ritrovo al Park alle ore 13.45 imbarco per lo stadio con battelli dedicati con partenza in successione dalle ore 14.15 (50 min. circa il tempo di navigazione).

La prevendita terminerà alle ore 19.00 di sabato 28 ottobre.