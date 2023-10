Fiorentina Femminile, al Viola Park passa la Juventus Women

Nella partita di Serie A Femminile tra la Fiorentina e la Juventus Women, le ospiti hanno vinto 2-1.

C’era molta attesa tanto che il match ha visto un’affluenza straordinaria al Viola Park, con la tribuna dedicata al pubblico completamente esaurita, segnando il primo sold out nella storia recente dello stadio. Unica nota negativa il risultato finale, questa sconfitta infatti rappresenta la prima sconfitta stagionale per le ragazze di Sebastian De La Fuente.

La Juventus ha aperto il punteggio al 34′ con una rete di Beerensteyn. La Fiorentina ha pareggiato al 68′ grazie a un colpo di testa su calcio d’angolo di Catena.

Tuttavia, il risultato è stato deciso da un rigore controverso, con l’ammonizione di Georgieva per un fallo su Girelli nell’area di rigore. L’arbitro ha giustamente concesso il rigore, e Girelli ha trasformato con precisione, sigillando la vittoria per la Juventus Women. Le viola cercano il pari con veemenza ma la Fiorentina Femminile non riesce ad evitare la prima sconfitta della stagione, mentre la Juventus Women porta a casa tre punti preziosi.

FIORENTINA-JUVE 1-2

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Tortelli (C), Georgieva, Erzen (82’ Toniolo), Faerge, Breitner (88’ Parisi), Severini (82’ Agard), Boquete, Mijatovic (62’ Hammarlund), Longo (62’ Catena), Lujndin.

A disposizione: Spinelli, Johannsdottir, Baldi, Zanoli.

All.Sebastian De La Fuente

JUVENTUS: Peyraud Magnin, Garbino (86’ Thomas), Girelli (86’ Nystrom), Bonansea (64’ Gunnarsdottir), Boattin, Grosso, Beerensteyn, Cascarino, Caruso, Salvai, Lenzini (74’ Gama).

A disposizione: Aprile, Toniolo, Palis, Bellucci, Sembrant.

All.Joe Montemurro

RETI: 34’ Beerensteyn, 67’ Catena, 77’ Girelli RIG

Ammonite: Erzen F, Grosso J, Georgieva F, Bonansea J, 91’ Nystrom J

Espulse: Georgieva 76’