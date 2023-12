Ternana e Pisa, un punto a testa nel Boxing Day

Nel clima festoso del Boxing Day, Yernana e Pisa si sono affrontati in una partita vibrante che si è conclusa con un pareggio 1-1. La sfida ha visto i nerazzurri passare in vantaggio grazie a Tramoni, ma la Ternana ha risposto pareggiando i conti con Luperini.

Il primo tempo ha visto il Pisa prendere il comando al 23′ con un gol di Lisandru Tramoni. Il calciatore corso ha colpito con un preciso sinistro al volo, trovando la deviazione vincente di Lucchesi. Nonostante gli sforzi della Ternana, i nerazzurri hanno mantenuto la gestione della partita fino all’intervallo. Tuttavia, la Ternana non si è arresa e ha trovato il pareggio all’inizio della ripresa con Luperini, sfruttando una respinta di Nicolas su un tiro di Raimondo.

Il tecnico Aquilani aveva effettuato alcune mosse tattiche, inserendo Nagy per Piccinini nella cerniera di centrocampo.

Il Pisa ha avuto un’occasione d’oro al 55′ quando Moreo ha colpito la traversa, seguito da un tap-in di Canestrelli. Purtroppo, l’euforia è stata frenata dall’annullamento del gol per fuorigioco del difensore nerazzurro. Nonostante il colpo psicologico, il Pisa ha continuato a spingere, ma le occasioni da entrambe le parti non sono riuscite a cambiare il punteggio.

Il finale è stato avvincente, con la Ternana che ha messo a dura prova la difesa del Pisa. Nicolas, il portiere nerazzurro, si è distinto respingendo una doppia conclusione di Lucchesi, contribuendo così a salvare il risultato.

Nonostante un’ottima prestazione veniamo via dallo Stadio Libero Liberati con un punto. Forza Ragazzi! ⚔️🖤💙

Despite an excellent performance we come away from the Stadio Libero Liberati with one point. C’mon Guys! ⚔️🖤💙#Pisa #PisaSC #ForzaPisa pic.twitter.com/NdkjOhEmN9

— Pisa Sporting Club (@PisaSC) December 26, 2023