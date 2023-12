Serie B, bagarre dietro il Parma: tutto in gioco per secondo posto, playoff e playout

La Serie B continua a regalare emozioni e incertezze, con la bagarre per il secondo posto, i playoff e la lotta per evitare i playout che tengono con il fiato sospeso gli appassionati di calcio.

Dietro al dominante Parma, che guida la classifica con autorità, il groviglio di squadre in lotta per obiettivi diversi rende la competizione ancora più avvincente.

Il Parma, capolista indiscusso, ha fatto parlare di sé con numeri impressionanti: 37 gol segnati, il miglior attacco del campionato, e una difesa solida con solo 17 gol subiti, la seconda migliore dopo la Cremonese. I gialloblù detengono il primato sia per i punti conquistati in casa (22) che fuori (19), ma il vero spettacolo si sta svolgendo dietro di loro.

Il secondo posto è oggetto di una vera e propria bagarre, con sei squadre separate da soli cinque punti. Il Modena, attualmente ottavo in classifica, si trova a otto punti dalla zona playout, dimostrando quanto siano vicine le squadre in lotta per i playoff. La competizione per raggiungere la Serie A è più aperta che mai. Anche il Pisa ci crede ancora.

La corsa ai playoff è infuocata, con il mese scorso che ha visto cambiamenti significativi in classifica. Venezia e Catanzaro hanno rallentato, consentendo a Como e Cittadella di guadagnare terreno. Le buone performance di Lecco, Ternana e Feralpisalò hanno ulteriormente compresso la classifica, rendendo il traguardo dei playoff un obiettivo raggiungibile per diverse squadre.

La lotta per evitare i playout è altrettanto accesa, con poche squadre che possono dormire sonni tranquilli. Le sei squadre che attualmente occupano gli ultimi sei posti in classifica stanno cercando di evitare il pericolo della retrocessione. Il Sudtirol, virtualmente salvo grazie a una migliore differenza reti rispetto al Lecco, è l’unico a poter tirare un sospiro di sollievo, ma nulla è scritto.

In questa Serie B imprevedibile e combattuta, tutte le squadre continuano a sognare e a puntare a un obiettivo. La mancanza di rendimenti lineari da parte delle squadre, come dimostrato dalla classifica mensile della stagione, rende ogni giornata un capitolo emozionante della corsa verso il traguardo finale. Con il Parma che fa da apripista, il resto del campionato si prospetta come un appassionante viaggio di alti e bassi fino all’ultima giornata.