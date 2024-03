Alberto Aquilani: “A Como un altro esame importante”

Ultimo impegno del mese di marzo prima della sosta prevista per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali.

Il Pisa Sporting Club è atteso domani (ore 14.00) al “Sinigaglia” per la sfida con il Como. Allenamento di rifinitura questa mattina all’Arena per completare la preparazione.

Un match che il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha così introdotto nel consueto incontro con la stampa della vigilia: “Quello di domani è un altro esame, ma sono tutti esami da adesso in avanti. Sicuramente andiamo a Como in maniera diversa grazie alle due vittorie ottenute ma sappiamo che non sarà facile e avremo bisogno del 100% del nostro potenziale per portare a casa un risultato positivo. Il Como è una squadra costruita per puntare alla promozione e sta lottando per la Serie A; affronteremo questa sfida con umiltà e consapevolezza nei nostri mezzi. Per quanto riguarda la squadra dobbiamo valutare alcune situazioni; penso soprattutto a Bonfanti e Calabresi mentre per quanto riguarda Matteo Tramoni e Torregrossa se ne riparlerà dopo la sosta“.

Dopo una breve seduta video la squadra nerazzurra ha seguito il consueto programma di lavoro della vigilia sviluppatosi con un riscaldamento di gruppo cui sono seguite le simulazioni di gioco a tutto campo e una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto; nella parte finale dell’allenamento attenzione spostata sui calci piazzati con esercitazioni specifiche sia offensive che difensive.

I CONVOCATI PER COMO-PISA

Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati:

(1) Nicolas Andrade

(3) Maxime Leverbe

(4) Antonio Caracciolo

(5) Simone Canestrelli

(6) Hjortur Hermannsson

(7) Lisandru Tramoni

(8) Marius Marin

(9) Nicholas Bonfanti

(15) Idrissa Tourè

(16) Mattia Sala

(17) Jan Mlakar

(19) Tomas Esteves

(20) Pietro Beruatto

(22) Leonardo Loria

(26) Gaetano Masucci

(27) Mattia Valoti

(28) Alessandro Arena

(30) Alessandro De Vitis

(32) Stefano Moreo

(33) Arturo Calabresi

(34) Matteo Campani

(36) Gabriele Piccinini

(42) Tommaso Barbieri

(44) Miguel Veloso

(77) Marco D’Alessandro