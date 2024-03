Juve Next Gen, ecco come la vede mister Calabro

Ieri la consueta conferenza stampa prepartita.

Il tecnico della Carrarese, mister Calabro, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen, evidenziando l’importanza di affrontare una squadra in crescita come gli avversari di turno. In vista del match, Calabro ha sottolineato il cambiamento nel posizionamento della Juventus Next Gen in classifica, passata dall’essere penultima a essere ottava, confermando così la competitività del campionato.

“Questi ragazzi hanno prospettive interessanti e stanno disputando un campionato che permette loro di crescere più velocemente rispetto ad altre competizioni”, ha affermato Calabro. Ha poi evidenziato come la squadra avversaria sia cambiata non solo nei giocatori, ma anche nella maturità del gruppo e nella consapevolezza del tipo di campionato che stanno affrontando.

Il tecnico ha poi affrontato il tema dei risultati recenti della Carrarese, evidenziando la positività del percorso finora intrapreso, con otto vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime dieci partite. Ha ammesso che ci sono ancora margini di crescita, specialmente a livello difensivo e nell’essere più cinici in attacco, ma ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle cose positive e di continuare a lavorare quotidianamente per migliorare.

Riguardo alla sosta che seguirà la partita contro la Juventus Next Gen, Calabro ha espresso fiducia nella forza e nell’atteggiamento della squadra, ribadendo la necessità di continuare a lavorare duramente per consolidare l’identità e la mentalità della squadra.

Infine, mister Calabro ha affrontato il tema delle assenze e dei giocatori infortunati, confermando il ritorno in gruppo di Giannetti e la disponibilità di quasi tutti gli altri giocatori. Ha evidenziato il ruolo fondamentale di ogni singolo giocatore nel contribuire al successo della squadra e ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio positivo e concentrato in vista degli obiettivi futuri.

In conclusione, mister Calabro ha espresso la sua fiducia nella squadra e nella capacità di affrontare le sfide future con determinazione e consapevolezza, lavorando quotidianamente per limare le lacune e consolidare l’identità della Carrarese.