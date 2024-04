Il Pisa rimonta il Catanzaro: 2-2 in una partita ricca di emozioni

Nel confronto tra Catanzaro e Pisa, i nerazzurri hanno dimostrato grande carattere e determinazione, conquistando un prezioso pareggio per 2-2, nonostante un inizio difficile che le ha viste sotto di due reti.

Il match è partito subito con il gol lampo di Pontisso, che ha sfruttato un calcio d’angolo per portare in vantaggio i giallorossi. Tuttavia, l’undici nerazzurro non si è perso d’animo e ha iniziato a costruire la propria reazione. La traversa ha salvato l’estremo difensore dal tiro (potente) di Bonfanti.

La beffa arriva con lo 0-2, ma la reazione dei toscani è arrivata nel secondo tempo: prima con il gol di Moreo su calcio d’angolo, che ha riaperto la partita, poi con Marin, che ha trovato il pareggio dopo uno scambio confuso in area avversaria.

Il finale di partita è stato caratterizzato da una lotta accanita da entrambe le squadre, ma nessuna è riuscita a trovare la via del gol. Dopo cinque minuti di recupero, il risultato è rimasto inchiodato sul 2-2.