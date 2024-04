Le curiosità di Atalanta-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Atalanta e Empoli, valida per la trentaquattresima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24 in programma domani, domenica 28 aprile, alle ore 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo.

I PRECEDENTI, DUE LE VITTORIE AZZURRE BERGAMO – Sfida numero 34 quella tra Atalanta e Empoli con un bilancio, nei 33 precedenti totali giocati tra campionato e Coppa Italia, di 6 vittorie azzurre, 13 pareggi e 14 affermazioni atalantine. Parlando delle sole gare giocate a Bergamo, 16, sono 8 le vittorie dei nerazzurri, con 6 pareggi e 2 vittorie azzurre. Il primo confronto tra le due squadre risale al 15 novembre 1981, in Serie C, e si chiuse con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie alla rete di Mutti; ultima sfida a marzo dello scorso anno 2-1 Atalanta in rimonta (Ebuehi, De Roon, Hojlund).

UN SOLO “ROSSO” PRO ATALANTA 2023/24. L’EMPOLI… – Atalanta squadra con meno “rossi” in favore nella A 2023/24, appena 1, pari a Cagliari, Sassuolo, Verona, Udinese, Frosinone e Salernitana. Empoli formazione fair-play, ancora senza espulsioni subite, come la Fiorentina. Azzurri-record per autoreti in favore, 3, come la Lazio.

GASP A –1 DAL 200° PAREGGIO DA ALLENATORE – Gian Piero Gasperini ha raggiunto 199 pareggi in carriera tecnica, di cui finora 140 in A, 27 in B, 8 in Lega Pro, 5 fra coppa Italia maggiore e di C, 18 nelle coppe europee, 1 in altri tornei con primo assoluto datato 17 agosto 2003, Taranto-Crotone 3-3 in coppa Italia di Lega Pro, gara del suo esordio assoluto come allenatore professionista.

200 NEI “PRO” PER SIMONE BASTONI – 200 nei “pro” per Simone Bastoni, di cui finora 85 gettoni in A, 14 in B, 88 di C, 6 di coppa Italia e 6 in altri tornei con le maglie di Siena, Carrarese, Trapani, Spezia, Empoli. Esordio assoluto il 6 settembre 2015, Siena-Carrarese 1-1 in C.

LA CRISI DEL GOL AZZURRA – Empoli attacco più anemico della A 2023/24 con sole 26 reti segnate, come la Salernitana. Gli azzurri non segnano fuori casa da 270’, ultimo gol firmato Bastoni al 90’ di Sassuolo-Empoli 2-3 dello scorso 24 febbraio.

ARBITRA FABBRI, COME NEL 2016 – Michael Fabbri di Ravenna l’arbitro di Atalanta-Empoli. Il fischietto romagnolo ha diretto gli azzurri in 17 occasioni, con 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. La prima volta nel marzo del 2013, in occasione di Ascoli-Empoli 1-2. In seguito ha diretto gli azzurri per tre volte nella Serie B 2013/14: pari casalingo con il Bari per 1-1, vittoria a Padova e sconfitta esterna a Lanciano per 2-1. Fabbri ha poi diretto l’Empoli sei volte in Serie A: nella stagione 2015/16 ha arbitrato Udinese-Empoli 1-2, Empoli-Lazio 1-0, Atalanta-Empoli 0-0 e Empoli-Sampdoria 1-1. Nel campionato successivo ha invece diretto Lazio-Empoli 2-0 e Atalanta-Empoli 2-1. Troviamo quindi la sfida dell’ottobre del 2018, Empoli-Milan 1-1, la sconfitta per 2-0 in casa della Salernitana nel maggio del 2021, Empoli-Roma 2-4 del gennaio 2022 e Juventus-Empoli 4-0 dell’ottobre del 2022. Ultime direzioni tutte in casa: nel 2023, a marzo la vittoria 1-0 sul Lecce e a settembre il pari per 0-0 contro l’Udinese infine, lo scorso marzo, la sconfitta 1-0 col Bologna. Sedici i precedenti con l’Atalanta, con 9 vittorie orobiche, 3 pareggi e 4 sconfitte.

CINQUE GLI EX ATALANTINI OGGI IN AZZURRO – Etrit Berisha, Nicolò Cambiaghi, Alberto Grassi, Viktor Kovalenko e Giuseppe Pezzella; sono cinque gli ex Atalanta oggi in azzurro. Berisha arrivò a Bergamo nell’estate del 2016, rimanendo per tre stagioni dove collezionò 91, Cambiaghi è invece cresciuto nel vivaio nerazzurro, senza però mai esordire in prima squadra. Anche Grassi è cresciuto nel settore giovanile orobico, arrivando fino alla prima squadra dove in due tranche (prima dal 2014 al 2016 e poi nella stagione 2016/17) gioca in totale 38 presenze con 2 gol. Infine Kovalenk0 fu acquistato nel febbraio del 2021, giocando una gara con i nerazzurri; Pezzella ha vestito la maglia dell’Atalanta nella stagione 2021/22, collezionando 29 presenze.

GASPERINI IMBATTUTO NEGLI 8 INCROCI CON NICOLA – Gian Piero Gasperini imbattuto contro Davide Nicola in 8 sfide tecniche: 5 i successi del mister nerazzurro, 3 i pareggi con squadre del “Gasp” sempre in gol, totale di 26 marcature.

GASPERINI IN SVANTAGGIO CON L’EMPOLI – Gian Piero Gasperini affronta per la ventunesima volta l’Empoli in partite ufficiali, da tecnico: in bilancio 7 successi dell’attuale tecnico dell’Atalanta, 5 pareggi e 8 successi toscani.

NICOLA HA VINTO SOLO LA PRIMA DI 9 SFIDE CONTRO L’ATALANTA – Nove volte Davide Nicola ha incrociato l’Atalanta da allenatore: score di 1 successo del mister azzurro (nel primo match della storia), 3 pareggi e 5 vittorie bergamasche.