Nerazzurri in campo al “Cetilar” di San Piero. L’arbitro contro la Juve Stabia

Immediata ripresa della preparazione per il Pisa Sporting Club.

Terminata l’avventura in Coppa Italia i nerazzurri si sono subito orientati verso il prossimo, ravvicinato, impegno di campionato; l’appuntamento è fissato per domenica (ore 15.00) allo Stadio “Menti” di Castellammare di Stabia.

Pochi, dunque, i giorni a disposizione per preparare il match contro la Juve Stabia sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado; dopo la seduta mattutina di oggi, i nerazzurri torneranno ad allenarsi domani (venerdì) pomeriggio e sabato mattina. Nel pomeriggio di sabato la partenza dall’Aeroporto “Galilei”, direzione Campania.

Juve Stabia-Pisa sarà diretta da Daniele Doveri

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 7° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Juve Stabia-Pisa, in programma domenica 29 settembre (ore 15.00) allo Stadio “Menti” di Castellammare di Stabia

Arbitro. Daniele Doveri (Roma 1)

1° Assistente. Giuseppe Perrotti (Campobasso)

2° Assistente. Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona)

4° Ufficiale. Antonio Di Reda (Molfetta)

Var. Davide Ghersini (Genova)

Avar. Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)