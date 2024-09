Così mister Calabro vede la Reggiana

Di seguito la conferenza stampa di Mister Antonio Calabro alla vigilia della sfida tra Carrarese e Reggiana, partita valida per la settima giornata del campionato di Serie BKT che si disputerà sabato 28 settembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” di Pisa.

Il momento che sta attraversando la squadra: “Tutte le sconfitte possono lanciare spunti che poi diventano preziosi insegnamenti, a patto che tutto ciò che ne deriva venga recepito correttamente .

Non è potuta che essere una settimana difficile dal punto di vista dell’umore, poiché la sconfitta di La Spezia ci ha ferito, ma adesso, più che mai, è arrivato il momento di reagire, con l’orgoglio di chi vuole, a tutti i costi, tornare a strappare un risultato. Ad ogni modo l’atteggiamento della squadra non è mai mancato in questo avvio di stagione, in tutte le occasioni che ci hanno visto interessati non è venuta mai meno la giusta dose di grinta ed ora c’è una chiara e forte volontà, da parte dei ragazzi, di crescere su vari aspetti, anche perché stiamo,comunque, commettendo disattenzioni in gara che ci penalizzano,oltre modo, ai fini dei risultati. Questa settimana ho visto lavorare i ragazzi con la solita disponibilità insieme ad un’estrema dedizione e concentrazione, ho percepito, da parte di tutti gli effettivi, la ferma intenzione di curare gli aspetti da migliorare che possono rappresentare il salto di qualità generale che può farci riscattare, già nella prossima gara.

La preparazione in vista della partita di sabato: “Il livello qualitativo della Reggiana è molto alto, come del resto, quello di tutte le squadre che affronteremo sino al termine della stagione, il loro punto di forza è certamente legato all’imprevedibilità dei giocatori offensivi di cui dispongono; difatti, in queste prime partite, hanno dimostrato di essere camaleontici, abili nella variazione dei sistemi di gioco a gara in corso, motivo per cui, durante i recenti allenamenti, abbiamo lavorato, con grande cura, alla lettura di situazioni di gioco potenzialmente pericolose per noi.

Le reti subite in questo avvio di stagione sono state troppe, pertanto, ci siamo focalizzati con insistenza sulla fase difensiva, anche provando anche strategie diversificate. Il nostro obiettivo è quello di ritrovare un certo equilibrio tattico, senza però, far venire meno le nostre idee di gioco: la nostra attitudine offensiva non dev’essere, in alcun modo, trascurata.”

Sulle condizioni della squadra: “Shpendi ha un affaticamento nella zona pubalgica, dunque sarà monitorato quotidianamente dal nostro staff medico, non rischieremo nulla a riguardo, poiché sono fastidi muscolari che possono facilmente sfociare in altre problematiche più serie.

Cerri, invece, ha subito un trauma contusivo durante l’ultimo match disputato, motivo per cui, ha lavorato a parte in settimana e verrà valutato nei prossimi allenamenti.

Le difficoltà, anche sotto questo punto di vista, sono molteplici in questo momento, ma guardiamo avanti a testa alta e senza alibi.”

