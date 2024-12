Pisa, la Serie A è un sogno concreto? Analisi a metà campionato

Con il giro di boa ormai alle spalle, il campionato di Serie B entra nella sua fase cruciale. Il Pisa, dopo un girone d’andata ricco di sorprese e sfide, si trova al centro di una lotta serrata per la promozione. Ma cosa ci dicono i primi 19 turni sul futuro della squadra nerazzurra?

Le prime tre in fuga

La classifica parla chiaro: le prime tre squadre – Pisa, Spezia e Sassuolo – hanno creato un divario significativo rispetto al resto della competizione. Un copione già visto nelle scorse giornate, dove le prime sembrano giocare un campionato a sé, mentre le altre arrancano alla ricerca di continuità.

L’ultimo turno ha dato una scossa inaspettata: il Pisa ha battuto la capolista Sassuolo, con una facilità che forse in pochi avrebbero pronosticato. Nel frattempo, lo Spezia ha lasciato due punti preziosi sul campo del Mantova, subendo il pareggio al 92°. Il risultato? Due punti guadagnati dai nerazzurri, che in questa fase del campionato valgono doppio.

Le sorprese del girone d’andata

Dietro le prime tre, il campionato offre una serie di scenari imprevedibili. La Cremonese, vincente nello scontro diretto con il Cesena, sembra pronta a recitare il ruolo di “guastafeste”, insidiando la zona playoff. Le altre, invece, faticano a trovare continuità.

Il Bari è in caduta libera con tre sconfitte consecutive, il Palermo tenta una timida risalita, mentre la Sampdoria, in zona playout, si ritrova lontanissima dalle aspettative di inizio stagione. Curiosamente, chi è retrocesso dalla Serie A – con l’eccezione del Sassuolo – si ritrova ora in difficoltà, rischiando un clamoroso doppio salto all’indietro.

Le neopromosse (Juve Stabia, Carrarese, Mantova e Cesena), invece, stanno sorprendendo per solidità e capacità di adattamento alla categoria, spesso mettendo in difficoltà squadre più blasonate.

Pisa: un vantaggio da capitalizzare

Con 40 punti conquistati, il Pisa si trova in una posizione di forza: 2 punti di vantaggio sulla terza, 11 sulla quarta, 16 sulla nona e ben 20 sui playout. Un margine che permette di guardare al girone di ritorno con fiducia, pur consapevoli che la strada è ancora lunga.

Il mercato invernale rappresenta un punto di svolta cruciale. Gli equilibri potrebbero mutare, soprattutto se le dirette concorrenti rinforzeranno le loro rose. Tuttavia, il Pisa ha dimostrato finora una solidità e una capacità di reagire nelle difficoltà che potrebbero fare la differenza nella seconda metà della stagione.

Un nuovo inizio

Con il girone di ritorno alle porte, tutto può succedere, ma il Pisa non ripartirà da zero. Il vantaggio accumulato è un tesoro da gestire con attenzione, soprattutto in un campionato così imprevedibile. La squadra dovrà mantenere alta la concentrazione, capitalizzare i punti chiave e continuare a giocare con l’intensità mostrata finora.

La promozione in Serie A, da sogno, è ora un obiettivo tangibile. Ma per raggiungerlo serviranno costanza, lungimiranza e forse qualche rinforzo strategico. Il Pisa è pronto per scrivere una nuova pagina della sua storia? Il girone di ritorno sarà il giudice finale.

Immagine su licenza Depositphotos