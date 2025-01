Tramoni non si ferma più, la Samp cade a Marassi e il Pisa continua a volare

La Sampdoria non riesce a uscire dalla crisi e subisce una sconfitta casalinga contro il Pisa, che si impone per 1-0 grazie alla rete decisiva di Matteo Tramoni a metà ripresa. I blucerchiati restano ancorati alla zona play-out, incapaci di trovare il gol nonostante diverse occasioni, mentre i nerazzurri continuano a essere la più bella squadra della cadetteria.

Primo tempo equilibrato, ma sterile

La partita inizia con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio gioco. Il Pisa si rende subito pericoloso con Angori e Tramoni nei primi minuti, ma il portiere doriano Ghidotti è attento a neutralizzare ogni tentativo.

La Sampdoria risponde al 5’ con un’occasione clamorosa per Tutino, servito da Ioannou, che però spara alto da buona posizione. Poco dopo, Coda e Akinsanmiro cercano il vantaggio, ma trovano la difesa nerazzurra sempre pronta a respingere.

Nel finale della prima frazione, entrambe le squadre sfiorano il gol: Toure del Pisa di testa mette in difficoltà la difesa doriana, mentre Coda, il più attivo tra i blucerchiati, calcia un destro potente ma centrale, bloccato dal portiere Semper. Dopo un minuto di recupero, le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

Secondo tempo: Tramoni decide la gara

Il secondo tempo si apre con un cambio nelle file del Pisa: Hojholt lascia spazio a Piccinini. La Sampdoria aumenta la pressione e cerca di sfruttare gli errori della retroguardia ospite, ma senza fortuna.

Al 70’, arriva la svolta della partita: il Pisa capitalizza un’azione ben orchestrata da Moreo, che serve un assist perfetto per Tramoni. L’attaccante nerazzurro non sbaglia e batte Ghidotti con un tiro preciso, portando in vantaggio i suoi.

Thiago Motta tenta di rimescolare le carte con una serie di cambi offensivi, inserendo Vieira, Leonardi e Pedrola, ma la Sampdoria non riesce a trovare la via del gol. Borini, subentrato nel finale, serve un pallone invitante ad Akinsanmiro, ma il centrocampista calcia centrale, trovando un attento Semper.

Nonostante cinque minuti di recupero, la Sampdoria non riesce a creare occasioni concrete per riequilibrare il match. I fischi dei tifosi al termine della gara sottolineano la delusione per una prestazione che non è riuscita a invertire la rotta.

Per il Pisa, invece, è una vittoria fondamentale, che tiene altissime le ambizioni della squadra in chiave classifica e conferma l’efficacia del gioco di Pippo Inzaghi, capace di strappare ancora una volta tre punti importanti in trasferta.