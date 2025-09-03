Presentazione Ufficiale Carrarese 2025/2026

Questa

sera,

a

partire

dalle

ore

20:30,

all’interno

del

complesso

di

Carrara

Fiere,

si

svolgerà

la

presentazione

ufficiale

della

prima

squadra

per

la

stagione

2025/2026.

Sul

palco,

condurrà

la

serata

la

coppia

composta

da

Andrea

Secci

(Radio

Nostalgia,

Media

Partner

dell’evento)

e

Claudia

Cella

(Giornalista

per

La

Voce

Apuana)

e

si

succederanno

staff

tecnico

ed

organico

dei

calciatori,

che

saranno

protagonisti

nella

stagione

sportiva

di

Serie

BKT

2025/2026.

Ad

impreziosire

la

serata,

anche

la

voce

della

cantante

Ilaria

Della

Bidia.

Vi

aspettiamo

numerosi.

Forza

Azzurri!

