Questa
sera,
a
partire
dalle
ore
20:30,
all’interno
del
complesso
di
Carrara
Fiere,
si
svolgerà
la
presentazione
ufficiale
della
prima
squadra
per
la
stagione
2025/2026.
Sul
palco,
condurrà
la
serata
la
coppia
composta
da
Andrea
Secci
(Radio
Nostalgia,
Media
Partner
dell’evento)
e
Claudia
Cella
(Giornalista
per
La
Voce
Apuana)
e
si
succederanno
staff
tecnico
ed
organico
dei
calciatori,
che
saranno
protagonisti
nella
stagione
sportiva
di
Serie
BKT
2025/2026.
Ad
impreziosire
la
serata,
anche
la
voce
della
cantante
Ilaria
Della
Bidia.
Vi
aspettiamo
numerosi.
Forza
Azzurri!
Presentazione Ufficiale Carrarese 2025/2026
