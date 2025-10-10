Settore Femminile, il programma delle gare

Torna
a
pieno
regime
il
programma
delle
gare
del
settore
femminile
delle
giovanili
nerazzurre.
Sono
cinque
le
gare
calendarizzate
nel
prossimo
weekend,
vediamole
nel
dettaglio:
Campionato
JUNIORES
Zenith-Pisa
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Chiavacci”,
via
del
Purgatorio,
Prato
Campionato
UNDER
17
Pisa-Aglianese
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
UNDER
15
Carrarese-Pisa
(domenica,
ore
11.30)
Campo
“Montuschi”,
via
Provinciale,
Nazzano
Campionato
UNDER
12
Pisa
Ovest-Pisa
(domenica,
ore
10.00)
Campo
“Luzzi”,
via
del
Capannone
2,
Pisa
Campionato
PULCINI
Pisa-Fornacette
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato