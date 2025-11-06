I Gatti Mezzi alla Cetilar Arena, tra Pisanità e… un inno ‘speciale’

Uno
show
pregara
imperdibile
accompagnerà
il
pubblico
al
fischio
d’inizio
di
Pisa-Cremonese,
match
in
programma
domani
(ore
20.45)
alla
Cetilar
Arena.
Protagonisti
sul
terreno
di
gioco,
trasformato
per
una
volta
in
un
gigantesco
palcoscenico,
i
Gatti
Mezzi;
il
duo
musicale
pisano,
composto
da
Tommaso
Novi
(piano
e
voce)
e
Francesco
Bottai
(chitarra
e
voce)
regalerà
al
pubblico
nerazzurro,
e
non
solo,
una
originalissima
reinterpretazione
dello
storico
inno
ufficiale
del
Pisa
Sporting
Club.
Un
momento
speciale
tra
Pisanità,
musica
e
cultura
che
renderà
ancora
più
unica
la
notte
della
Cetilar
Arena