I Gatti Mezzi alla Cetilar Arena, tra Pisanità e… un inno ‘speciale’

Uno

show

pregara

imperdibile

accompagnerà

il

pubblico

al

fischio

d’inizio

di

Pisa-Cremonese,

match

in

programma

domani

(ore

20.45)

alla

Cetilar

Arena.

Protagonisti

sul

terreno

di

gioco,

trasformato

per

una

volta

in

un

gigantesco

palcoscenico,

i

Gatti

Mezzi;

il

duo

musicale

pisano,

composto

da

Tommaso

Novi

(piano

e

voce)

e

Francesco

Bottai

(chitarra

e

voce)

regalerà

al

pubblico

nerazzurro,

e

non

solo,

una

originalissima

reinterpretazione

dello

storico

inno

ufficiale

del

Pisa

Sporting

Club.

Un

momento

speciale

tra

Pisanità,

musica

e

cultura

che

renderà

ancora

più

unica

la

notte

della

Cetilar

Arena