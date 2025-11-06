Academy, il programma del weekend

Le
giovanili
del
Pisa
Sporting
Club
sono
attese
da
un
weekend
ricco
di
spunti
interessanti.
A
cominciare
dalla
sfida
casalinga
della
Primavera
che
contro
la
Ternana
proverà
a
mantenere
il
ritmo
da
leader
della
classifica,
per
passare
poi
dagli
impegni
di
U17,
U16
e
U15
rispettivamente
contro
Modena
e
Torino.
Campionato
PRIMAVERA
2
Pisa-Ternana
(sabato,
ore
14.30)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli
Campionato
UNDER
17
Modena-Pisa
(domenica,
ore
15.00)
Stadio
“Sentimenti”,
Modena
Campionato
UNDER
16
Torino-Pisa
(domenica,
ore
13.00)
Centro
“Robaldo”,
Strada
Castello
Mirafiori,
Torino
Campionato
UNDER
15
Torino-Pisa
(domenica,
ore
11.00)
Centro
“Robaldo”,
Strada
Castello
Mirafiori,
Torino
Campionato
UNDER
14
Genoa-Pisa
(domenica,
ore
13.30)
Campo
“Begato
9”,
via
Maritano
20,
Genova
Campionato
UNDER
13
Genoa-Pisa
(domenica,
ore
12.00)
Campo
“Begato
9”,
via
Maritano
20,
Genova
Campionato
ESORDIENTI
2°
ANNO
Zambra-Pisa
(domenica,
ore
9.30)
Campo
“Menicucci”,
via
Cammeo
246,
Zambra
Campionato
ESORDIENTI
1°
ANNO
Pisa-Pecciolese
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
2°
ANNO
Pisa-Calci
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Pisa
Ovest-Pisa
(domenica,
ore
10.00)
Campo
Sportivo
di
via
Pierin
del
Vaga,
Pisa
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Monteserra-Pisa
(sabato,
ore
18.00)
Campo
“Bacci”,
via
Eroi
dello
Spazio,
Cascine
di
Buti
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Pisa-Pisa
Ovest
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Pisa-Bellaria
(sabato,
ore
16.00)
Campo
“Antonelli”,
viale
Europa,
Pontedera
In
campo
femminile
insidiosa
trasferta
a
Lucca
per
le
Juniores
mentre
le
Under
17
ospiteranno
il
Siena
Campionato
JUNIORES
Trebesto-Pisa
(sabato,
ore
15.30)
Campo
Sportivo
di
Sorbano
del
Giudice,
Lucca
Campionato
UNDER
17
Pisa-Siena
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
UNDER
12
Pontedera-Pisa
(domenica,
ore
9.30)
Campo
“Pardossi”,
via
Rio
Pozzale,
Pardossi
Campionato
PULCINI
Pisa-Pecciolese
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato