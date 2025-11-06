Academy, il programma del weekend

Le

giovanili

del

Pisa

Sporting

Club

sono

attese

da

un

weekend

ricco

di

spunti

interessanti.

A

cominciare

dalla

sfida

casalinga

della

Primavera

che

contro

la

Ternana

proverà

a

mantenere

il

ritmo

da

leader

della

classifica,

per

passare

poi

dagli

impegni

di

U17,

U16

e

U15

rispettivamente

contro

Modena

e

Torino.



Campionato

PRIMAVERA

2

Pisa-Ternana

(sabato,

ore

14.30)

Stadio

“Pagni”,

via

XXV

Aprile

6,

Peccioli



Campionato

UNDER

17

Modena-Pisa

(domenica,

ore

15.00)

Stadio

“Sentimenti”,

Modena



Campionato

UNDER

16

Torino-Pisa

(domenica,

ore

13.00)

Centro

“Robaldo”,

Strada

Castello

Mirafiori,

Torino



Campionato

UNDER

15

Torino-Pisa

(domenica,

ore

11.00)

Centro

“Robaldo”,

Strada

Castello

Mirafiori,

Torino



Campionato

UNDER

14

Genoa-Pisa

(domenica,

ore

13.30)

Campo

“Begato

9”,

via

Maritano

20,

Genova



Campionato

UNDER

13

Genoa-Pisa

(domenica,

ore

12.00)

Campo

“Begato

9”,

via

Maritano

20,

Genova



Campionato

ESORDIENTI

2°

ANNO

Zambra-Pisa

(domenica,

ore

9.30)

Campo

“Menicucci”,

via

Cammeo

246,

Zambra



Campionato

ESORDIENTI

1°

ANNO

Pisa-Pecciolese

(sabato,

ore

16.30)

Campo

“Zara”,

via

del

Viadotto

8,

Coltano



Campionato

PULCINI

2°

ANNO

Pisa-Calci

(sabato,

ore

15.00)

Campo

“Zara”,

via

del

Viadotto

8,

Coltano



Campionato

PULCINI

1°

ANNO

Pisa

Ovest-Pisa

(domenica,

ore

10.00)

Campo

Sportivo

di

via

Pierin

del

Vaga,

Pisa



Campionato

PULCINI

1°

ANNO

Monteserra-Pisa

(sabato,

ore

18.00)

Campo

“Bacci”,

via

Eroi

dello

Spazio,

Cascine

di

Buti



Campionato

PRIMI

CALCI

8

ANNI

Pisa-Pisa

Ovest

(sabato,

ore

15.00)

Campo

“Zara”,

via

del

Viadotto

8,

Coltano



Campionato

PRIMI

CALCI

8

ANNI

Pisa-Bellaria

(sabato,

ore

16.00)

Campo

“Antonelli”,

viale

Europa,

Pontedera

In

campo

femminile

insidiosa

trasferta

a

Lucca

per

le

Juniores

mentre

le

Under

17

ospiteranno

il

Siena



Campionato

JUNIORES

Trebesto-Pisa

(sabato,

ore

15.30)

Campo

Sportivo

di

Sorbano

del

Giudice,

Lucca



Campionato

UNDER

17

Pisa-Siena

(sabato,

ore

16.30)

Campo

“Scirea”,

via

De

Amicis,

Arena

Metato



Campionato

UNDER

12

Pontedera-Pisa

(domenica,

ore

9.30)

Campo

“Pardossi”,

via

Rio

Pozzale,

Pardossi



Campionato

PULCINI

Pisa-Pecciolese

(sabato,

ore

15.00)

Campo

“Scirea”,

via

De

Amicis,

Arena

Metato