La Primavera torna a vincere; Under 17 corsari a Sassuolo

Weekend
positivo
per
le
squadre
giovanili
del
Pisa
Sporting
Club.
In
campo
maschile
la
Primavera
torna
a
vincere
sul
terreno
amico,
mentre
gli
Under
17
espugnano
il
difficile
campo
del
Sassuolo;
vittoria
anche
per
gli
Under
13
sulla
Virtus
Entella.
In
campo
femminile
vincono
Under
17,
Under
15
e
Under
12
Settore
Maschile
PRIMAVERA.
Pisa-Benevento
3-1
UNDER
17.
Sassuolo-Pisa
1-3
UNDER
14.
Pisa-Entella
0-0
UNDER
13.
Pisa-Entella
4-1
Settore
Femminile
UNDER
17.
Worange
Pistoiese-Pisa
1-4
UNDER
15.
Pisa-Aglianese
3-2
UNDER
12.
Bellaria-Pisa
2-6
PULCINI.
Pisa-Forcoli
0-5