Attivo il nuovo portale di Accreditamento

Il Pisa Sporting Club informa che a partire dalla prossima gara in programma alla Cetilar cambieranno le modalità di accreditamento per le seguenti categorie

Accrediti Stampa

Accrediti Tessere Federali (A.I.A. – C.O.N.I. – F.I.G.C.)

Accrediti Persone con Disabilità

Sarà necessario effettuare la registrazione sul portale di Accreditamento, cliccando sul link

https://pisasportingclub.com/ticket/accrediti/

Una volta completata correttamente la procedura si potrà procedere alla richiesta di accredito. La Società Pisa Sporting Club, in occasione di ogni gara ufficiale in programma alla Cetilar Arena, comunicherà l’apertura del portale di accreditamento e i termini entro i quali potersi registrare/accreditare; ogni richiesta sarà valutata e in caso di accoglimento si riceverà una mail di conferma sul rilascio dell’accredito.

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