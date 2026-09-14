Fiorentina-Pisa, arbitra Marinelli

Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative ai Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa. Questi i designati per la gara Fiorentina-Pisa in programma martedì 15 settembre 2026 (ore 21.00) allo Stadio “Artemio Franchi”
Arbitro. Livio Marinelli (Tivoli)
1° Assistente. Khaled Bahri (Sassari)
2° Assistente. Giuseppe Di Giacinto (Teramo)
4° Ufficiale. Edoardo Manedo Mazzoni (Prato)
Var. Alberto Santoro (Messina)
Avar. Francesco Meraviglia (Prato)
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